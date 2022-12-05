Смоленские волонтеры приглашают в команду новых наставников. Фото: Евгения ГУСЕВА

Содружество ЗНАЧИМ объединяет фонды Арифметика добра, В твоих руках, Волонтеры в помощь детям-сиротам, Дети+, Дети наши, Солнечный город, Старшие братья и старшие сестры. Фонды охватывают 35 регионов, 2000+ наставников и 2000+ подопечных.

5 декабря, в Международный день волонтера, объединение объявило о старте своей работы при поддержке агентства креативных коммуникаций Blacklight.

Название ЗНАЧИМ подчеркивает позиционирование «Значимые взрослые для значимых детей». Значить — это иметь какой-то смысл, ценность, важность. Это нужно и подопечным, и наставникам.

Кто такой наставник?

Наставник — это волонтер, готовый стать настоящим другом для подростка, которому нужна помощь. Наставником может стать взрослый человек, готовый регулярно общаться с подопечным и видеться не менее 2-х раз в месяц. У потенциального наставника не должно быть проблем с психическим здоровьем, отсутствуют зависимости, нет отказа от приемных детей. Наставником, как и другом, нельзя стать на один раз. Программа долгосрочная.

Каждому ребенку из детского дома нужен значимый взрослый, чтобы состояться в жизни.

Идея спецпроекта ЗНАЧИМ в том, чтобы привлечь внимание взрослых к жизненным и бытовым проблемам, с которыми приходится сталкиваться выпускникам детских домов. Зачастую ребята не знают, казалось бы, элементарных вещей: как выглядит морковь; как пользоваться общественным транспортом; как нарезать продукты для салата; как снять показания счетчиков, но самое главное — как найти себя во взрослой жизни.

Узнайте больше о содружестве и историях уже состоявшихся пар на сайте проекта.

Заполните заявку и станьте значимым взрослым для ребенка из детского дома!