6 декабря в Смоленской области температура воздуха опустится до -10. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Во вторник, 6 декабря, на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. По-прежнему на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Подует юго-восточный, южный ветер, его скорость составит 7-12 м/с.

Температура воздуха по области: -10°C…-5°C.

В Смоленске: -9°C…-7°C.

Атмосферное давление 756 мм рт. столба, будет падать.

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