Неделя ответственного отношения к здоровью началась в Смоленской области. Фото: Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Смоленска.

С 5 декабря в Смоленской области началась неделя ответственного отношения к здоровью. В настоящее время в регионе проживает почти 910 тысяч человек. По данным на 30 ноября 2022 года, углубленную диспансеризацию прошли 36489 смолян, диспансеризацию – 74376, профилактические медицинские осмотры – 34877.

По словам главного внештатного специалиста по профилактической медицине профильного департамента, руководителя Центра общественного здоровья и медицинской профилактики ОГАУЗ СОВФД Натальи Лебедевой, на диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры приходят жители региона старше 65-ти лет, уже имеющие диагнозы и трудно корректируемые факторы риска. Молодежь и работающее взрослое население, особенно мужчины, редкие гости учреждений здравоохранения.

Наталья Лебедева напоминает, что своевременное обращение к врачу позволяет выявить хронические неинфекционные заболевания, являющиеся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения. Подробнее о диспансеризации можно узнать по ссылке.

По информации Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, пройти диспансеризацию и профосмотр можно:

– в поликлинике по месту жительства, обратившись к своему участковому терапевту;

– по телефону call-центра, который создан в каждой поликлинике (его номер можно узнать на официальном сайте учреждения);

– через портал Госуслуг.

Читай также:

Более 40 тысяч смолян вовлечены в волонтёрскую деятельность. Алексей Островский поздравил всех причастных с Днём добровольца.