Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Смоленской области превышен на 106%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последнюю неделю число заболевших в Смоленской области составило более 12 тысяч, из них около 8 тысяч – дети, а уровень эпидпорога по заболеваемости во всех возрастных группах был превышен более чем на 40%. Лабораторно подтверждены 114 случаев «свиного» гриппа. Растет и число госпитализаций.

Как сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях, наибольший рост – почти на 43% и на 65% соответственно - фиксируется в возрастной группе от 7 до 14 лет и старше 15 лет. Что касается Смоленска, то здесь рост заболеваемости практически на 71% отмечается у подростков старше 15 лет, на 55,4% – у детей от 7 до 14 лет.

В связи с этим во всех школах Смоленска приостановлены учебные занятия. Как сообщалось ранее, карантин продлится 7 календарных дней.

— Сейчас многие регионы предпринимают превентивные меры, нацеленные на снижение заболеваемости, включая, в том числе, и возврат к частичному масочному режиму. Очень не хотелось бы, чтобы у нас на повестку дня также встал этот вопрос.

В развитие темы поручил руководству профильного Департамента взять на контроль формирование запаса необходимых лекарственных препаратов, а также готовность развернуть дополнительный коечный фонд в случае ухудшения эпидобстановки, – написал глава региона на своей странице в соцсетях.

Ранее «КП» писала, что все школы Смоленска уходят на карантин с 7 декабря. Занятия прекратятся на неделю.