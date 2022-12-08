В Смоленской области более 12 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ за неделю. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Смоленской области вырос уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. За неделю заболели более 12 тысяч смолян. По информации портала Объясняем.рф, около 8 тысяч из них – дети.

Наибольший рост фиксируется в возрастной категории от 7 до 14 лет и старше 15 лет.

Губернатор Алексей Островский поручил региональному департаменту по здравоохранению взять ситуацию на контроль, сформировать запас необходимых лекарств, а также, в случае ухудшения эпидобстановки развернуть дополнительный коечный фонд.

Ранее «КП» писала, что эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Смоленской области превышен на 106%. Лабораторно подтверждены 114 случаев «свиного» гриппа.