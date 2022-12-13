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НовостиОбщество13 декабря 2022 5:05

В школах Смоленска продлили карантин до 18 ноября

Решение обусловлено ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В школах Смоленска продлили карантин до 18 ноября. Фото: пресс-служба администрации города.

В школах Смоленска продлили карантин до 18 ноября. Фото: пресс-служба администрации города.

В соответствии с рекомендациями регионального Управления Роспотребнадзора в школах и учреждениях допобразования Смоленска продлили карантин до 18 декабря.

По информации администрации города, прекращение занятий связано с превышением эпедимического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Ранее «КП» писала, что новогодние ёлки в школах Смоленска пройдут с соблюдением мер профилактики ОРВИ и гриппа. Они будут организованы в учебных классах без большого скопления людей.