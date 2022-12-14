Смоленский Роспотребнадзор порекомендовал вернуть масочный режим в общественных местах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области рекомендует использовать медицинские маски при посещении мест массового скопления людей, в том числе торговых центрах, общественном транспорте, медицинских и социальных учреждениях, многофункциональных центрах, банках.

Как отметили в ведомстве, эта мера позволит снизить уровень заболеваемости гриппа и ОРВИ в регионе.

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