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НовостиЗдоровье14 декабря 2022 7:35

Смоленский Роспотребнадзор порекомендовал вернуть масочный режим в общественных местах

Эта мера позволит снизить уровень заболеваемости гриппа и ОРВИ в регионе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смоленский Роспотребнадзор порекомендовал вернуть масочный режим в общественных местах.

Смоленский Роспотребнадзор порекомендовал вернуть масочный режим в общественных местах.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области рекомендует использовать медицинские маски при посещении мест массового скопления людей, в том числе торговых центрах, общественном транспорте, медицинских и социальных учреждениях, многофункциональных центрах, банках.

Как отметили в ведомстве, эта мера позволит снизить уровень заболеваемости гриппа и ОРВИ в регионе.

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