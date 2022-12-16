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НовостиОбщество16 декабря 2022 7:12

Диспетчеры СОГБУ «Смоленскавтодор» будут принимать жалобы на дороги Смоленска

Полномочия по содержанию дорог города перейдут на областной уровень
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Жалобы на дороги Смоленска будут принимать диспетчеры СОГБУ «Смоленскавтодор». Фото: департамент по транспорту Смоленской области.

Жалобы на дороги Смоленска будут принимать диспетчеры СОГБУ «Смоленскавтодор». Фото: департамент по транспорту Смоленской области.

С 1 января 2023 года полномочия по осуществлению дорожной деятельности в Смоленске переданы на областной уровень.

Как сообщили в профильном департаменте, по всем вопросам, связанным с содержанием дорог города, нужно обращаться по телефонам диспетчеров СОГБУ «Смоленскавтодор»: 8 (919)-043-00-84 и 8 (4812) 38-51-34.

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