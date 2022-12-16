Диспетчеры СОГБУ «Смоленскавтодор» будут принимать жалобы на дороги Смоленска

Жалобы на дороги Смоленска будут принимать диспетчеры СОГБУ «Смоленскавтодор». Фото: департамент по транспорту Смоленской области.

С 1 января 2023 года полномочия по осуществлению дорожной деятельности в Смоленске переданы на областной уровень.

Как сообщили в профильном департаменте, по всем вопросам, связанным с содержанием дорог города, нужно обращаться по телефонам диспетчеров СОГБУ «Смоленскавтодор»: 8 (919)-043-00-84 и 8 (4812) 38-51-34.

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