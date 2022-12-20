В центре Смоленска установят разборную сцену и туалетные модули. Фото: пресс-служба администрации города.

В 2023 году в рамках реализации проекта «Смоленская крепость: была, есть и будет» пройдёт ряд мероприятий по созданию туристской инфраструктуры исторического центра города. Помимо установки на центральных улицах и скверах арт-объектов, информационных табличек и подсветки на зданиях, в программу входит установка разборной сцены и туалетных модулей.

Как сообщил глава города Андрей Борисов, сцена появится на пешеходной улице Маяковского. Это сделает проведение мероприятий более комфортным для участников и зрителей.

Ещё один пункт реализации проекта – установка автономных туалетных модулей. Рассчитывается, что это решит проблему нехватки городских уборных в областном центре, на которую не раз обращали внимание смоляне.

К обсуждению предстоящих мероприятий будут активно привлекаться жители города. На днях стартует опрос, где горожане смогут выбрать наиболее предпочтительный вариант того или иного объекта.

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