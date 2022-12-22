Смолянам предлагают выбрать будущий облик объектов туристического центра. Фото: пресс-служба администрации города.

Смолянам предлагают принять участие в опросе, в ходе которого будет выбран будущий облик объектов туристического центра, разработанный в рамках реализации проекта «Смоленская крепость: была, есть и будет». Регион стал победителем Всероссийского конкурса, за счёт чего на развитие туристской сферы из федерального бюджета выделят свыше 191 млн рублей. Как отмечают в пресс-службе администрации города, область впервые получит такую ощутимую помощь.

Площадь проектируемого туристского центра города, которую оценивали эксперты из Ростуризма, составляет порядка 30 гектар. Границы пройдут по улицам Дзержинского, Октябрьской революции, Большая Советская, Ленина с включением Шеинова бастиона.

Проект включает 8 разделов, в рамках которых планируется проведение 29 мероприятий. В их числе: информационные конструкции и знаки пешеходной навигации, обновление вывесок на фасадах, архитектурная подсветка зданий и объектов культуры, миниатюра утраченной башни крепостной стены и другие арт-объекты, дизайн велопарковок и скамеек, фотозоны, виртуальный книжный стенд, автономные туалетные модули и др.

Фото: пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города.

По ряду объектов разработано несколько концепций, лучшие из них предстоит выбрать самим смолянам.

Ранее «КП» писала, что в центре Смоленска установят разборную сцену и туалетные модули. В администрации обсудили предстоящие мероприятия по созданию туристской инфраструктуры исторического центра города.