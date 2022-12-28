В Смоленске передали 16 новых автомобилей водителям подстанций скорой помощи. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский вручил ключи от 16-ти автомобилей марки ГАЗ и УВЗ старшим фельдшерам и водителям подстанций скорой медицинской помощи. Они поставлены в регион за счет средств федерального бюджета и распределены по тем муниципальным образованиям, где в них есть наибольшая потребность в связи с износом имеющегося автопарка.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Как рассказал глава региона на своей странице в соцсетях, весь поступивший спецтранспорт оснащен необходимым современным медицинским оборудованием – дефибрилляторами, кардиографами, аппаратами ИВЛ и др.

Также предусмотрены системы видеорегистрации, кондиционирования, сейф для хранения лекарств. Новые автомобили выйдут на линию уже в ближайшее время.

Читай также:

Власти Смоленска заключили соглашение со «Сбербанком» о развитии городского транспорта. Результатом станет обновление подвижного состава и продолжение внедрения бесконтактной оплаты проезда.