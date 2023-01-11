В Смоленске кинологи спасли пожилую женщину. Фото: «Пожарно-спасательный центр».

Кинологи поисково-спасательного отряда профессиональной аварийно-спасательной службы профильного регионального центра помогли врачам скорой помощи спасти пожилую женщину.

Жительнице одного из домов по улице Нихимова потребовалась медицинская помощь. Соседи вызвали «скорую», однако собака смолянки не подпускала врачей к хозяйке.

Для усмирения животного по указанному адресу прибыли кинологи и, быстро найдя подход к собаке, обеспечили медикам доступ в квартиру.

По информации «Пожарно-спасательного центра», женщине была оказана своевременная медицинская помощь. Собака не пострадала.

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