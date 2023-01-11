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НовостиОбщество11 января 2023 6:15

Алексей Островский ознакомился со смоленским производством полевых кухонь для нужд СВО

Одно из сафоновских предприятий частично переориентировало производство для помощи военнослужащим
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Алексей Островский ознакомился со смоленским производством полевых кухонь для нужд СВО. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Алексей Островский ознакомился со смоленским производством полевых кухонь для нужд СВО. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский побывал с рабочим визитом на сафоновском заводе «Гидрометприбор», специализирующемся на выпуске гидрометеорологического оборудования и приборов контроля для мониторинга окружающей среды. Предприятие частично переориентировало производство под нужды спецоперации – здесь выпускают современные полевые кухни, каждая из которых рассчитана на обеспечение питанием 150 человек.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В ходе экскурсии по заводу глава региона обсудил с генеральным директором Олегом Мерзловым возникающие вопросы, требующие содействия со стороны областной администрации. Как рассказал губернатор на своей странице в соцсетях, один из них касается необходимости приобретения нового оборудования с привлечением целевых займов, которые предоставляет федеральный Фонд развития промышленности. Алексей Островский уже дал поручения профильным подчиненным включиться в данный процесс.

Ранее «КП» писала, что порядка 30 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Смоленска за новогодние праздники. Губернатор Алексей Островский провёл совещание по первым итогам работы по содержанию дорог города.