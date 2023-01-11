Алексей Островский ознакомился со смоленским производством полевых кухонь для нужд СВО. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский побывал с рабочим визитом на сафоновском заводе «Гидрометприбор», специализирующемся на выпуске гидрометеорологического оборудования и приборов контроля для мониторинга окружающей среды. Предприятие частично переориентировало производство под нужды спецоперации – здесь выпускают современные полевые кухни, каждая из которых рассчитана на обеспечение питанием 150 человек.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В ходе экскурсии по заводу глава региона обсудил с генеральным директором Олегом Мерзловым возникающие вопросы, требующие содействия со стороны областной администрации. Как рассказал губернатор на своей странице в соцсетях, один из них касается необходимости приобретения нового оборудования с привлечением целевых займов, которые предоставляет федеральный Фонд развития промышленности. Алексей Островский уже дал поручения профильным подчиненным включиться в данный процесс.

Ранее «КП» писала, что порядка 30 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Смоленска за новогодние праздники. Губернатор Алексей Островский провёл совещание по первым итогам работы по содержанию дорог города.