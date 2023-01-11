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НовостиОбщество11 января 2023 6:57

Врач Ярцевской ЦРБ получила награду «За преданность профессии»

Тамара Цыбранкова работает в здравоохранении более 50 лет
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Врач Ярцевской ЦРБ получила награду «За преданность профессии». Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Врач Ярцевской ЦРБ получила награду «За преданность профессии». Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Врач-акушер-гинеколог из Ярцевской ЦРБ Тамара Цыбранкова получила награду «За преданность профессии». Она представила Смоленскую область на знаковом для медицинского сообщества событии в Москве – награждении лучших специалистов и наиболее успешно работающих медицинских учреждений в области акушерства, гинекологии, неонатологии и смежных специальностей.

Как рассказали в региональном департаменте здравоохранения, Тамара Фёдоровна работает в здравоохранении более 50 лет и внесла большой вклад в его развитие.

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