В Смоленске проводят сезонную обрезку деревьев. Фото: пресс-служба администрации города.

В осенне-зимний период муниципальное учреждение «Зеленстрой» проводит формовочную обрезку деревьев. Как отмечают в пресс-службе городской администрации, это наиболее благоприятное время для проведения подобного вида работ – деревья находятся в «сонном» состоянии.

Обрезка проводится регулярно с целью сохранения кроны и придания ей нужной формы и высоты. При обрезке деревьев в аллейной или рядовой посадке, как в сквере возле Драматического театра, работы проводятся с периодичностью один раз в 3 – 5 лет.

В этом году специалисты «Зеленстроя» планируют провести обрезку деревьев на площади Ленина, улице Маяковского и по всей длине пешеходной части улицы Октябрьской революции.

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