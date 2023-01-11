Частный двухэтажный дом горел на улице 2-й Дачной в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Вечером 10 января спасателям начали поступать сообщения о возгорании на улице 2-й Дачной в Смоленске. К моменту прибытия первого пожарного расчета огнем была объята кровля двухэтажного нежилого дома, из окон второго этажа вырывались языки пламени.

Стремительному развитию пожара способствовали конструктивные особенности строения и то, что дом сделан полностью из деревянного бруса. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, ближайшие пожарные гидранты оказались нерабочими, в связи с чем воду пришлось подвозить от удаленных водоисточников: одна автоцистерна непрерывно работала на месте пожара, а остальные – бесперебойно подвозили воду. Всего к тушению привлекли 10 машин.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

– До прибытия основных всех сил, на первоначальной стадии тушения пожара, профессионалы организовали защиту соседних жилых домов. Около двух часов понадобилось пожарным для открытого огня, а проливать сгоревшие конструкции пришлось еще более трех часов, так как надо было убедиться, что огонь не разгорится вновь, – прокомментировали в ведомстве.

В результате случившегося пламенем уничтожена кровля и второй этаж строения, первый этаж выгорел полностью, из-за высокой температуры частично оплавлена сайдинговая отделка одного из соседних домов. Причины пожара устанавливаются специалистами.

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