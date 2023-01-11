В Смоленске ликвидируют последствия снегопада. Фото: департамент по транспорту Смоленской области.

Коммунальные службы Смоленска борются с последствиями двухдневного снегопада. Так, МБУ «СпецАвто» занимается расчисткой магистральных улиц и посыпкой их противогололедной смесью. В работе задействованы 11 КДМ и четыре трактора.

МБУ «Дормостстрой» 11 января ведет работы по расчистке на улицах: Окопная, Песочная, 1-я, 2-я Западные, переулки 1-й, 2-й, 3-й Западные, переулки 1-й, 2-й Свердловский, улица Ново-Свердловская, 2-й Смоленский ручей. По информации профильного департамента, в работе задействовано три трактора.

Помимо этого, рабочие будут расчищать пешеходные лестницы и заниматься уборкой остановок от мусора в Заднепровском районе.

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