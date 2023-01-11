В 2022 сотрудники смоленские энергетики посетили больше 80 школ

Фото предоставлено Смоленскэнерго.

В 2022 году специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» продолжили последовательную реализацию Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на энергообъектах филиала. Особое внимание уделялось мероприятиям информационно-разъяснительного характера среди различных групп населения, в том числе детей.

В течение года было проведено более 80 тематических занятий в учебных заведениях, детских садах, летних лагерях отдыха, интернатах и библиотеках области, на которых побывали дети и подростки в возрасте от шести до семнадцати лет. В этом году несколько занятий по электробезопасности впервые было проведено в музее энергетики Смоленской области. Мероприятия прошли во всех без исключения районах области и охватили более 2,5 тысячи детей.

Помимо этого, специалисты публикуют основные правила безопасности вблизи энергообъектов в электронных и печатных СМИ, размещают на радио и в телеэфирах, рассылают памятки об опасности полетов вблизи ЛЭП в аэроклубы, рассказывают о правилах электробезопасности садоводам, рыболовам, строителям. Знаки электробезопасности и запирающие устройства размещены на всех опорах линий электропередачи, ограждениях, дверях трансформаторных подстанций, которые могут представлять угрозу.

«Программу по профилактике стороннего электротравматизма, включающую комплекс организационных, технических и информационно-разъяснительных мероприятий, филиал реализует на протяжении уже многих лет. Принимаемые меры позволяют снизить число несчастных случаев на энергообъектах», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор Андрей Сорокин.