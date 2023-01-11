Смоленская область станет одной из площадок для проведения Форума Союзного государства. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы, избранным от Смоленской области, Артемом Туровым. В числе обсуждаемых тем – масштабный Форум Союзного государства, который пройдёт в 2023 году и объединит молодых лидеров, предпринимателей и историков из России и Беларуси. Одной из площадок для его проведения предложена Смоленская область.

Помимо этого депутат проинформировал главу региона о новых программах Союзного государства и возможных форматах сотрудничества по таким направлениям как сохранение исторической памяти, развитие туризма и молодежной политики. В частности, в рамках одной из программ на территории области будет отремонтирован ряд мемориалов и памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Как сообщил Алексей Островский на своей странице в соцсетях, их перечень сформируют до конца января.

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