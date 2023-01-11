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НовостиОбщество11 января 2023 13:23

Смоленская область станет одной из площадок для проведения Форума Союзного государства

Об этом сообщил глава региона Алексей Островский
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смоленская область станет одной из площадок для проведения Форума Союзного государства. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Смоленская область станет одной из площадок для проведения Форума Союзного государства. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы, избранным от Смоленской области, Артемом Туровым. В числе обсуждаемых тем – масштабный Форум Союзного государства, который пройдёт в 2023 году и объединит молодых лидеров, предпринимателей и историков из России и Беларуси. Одной из площадок для его проведения предложена Смоленская область.

Помимо этого депутат проинформировал главу региона о новых программах Союзного государства и возможных форматах сотрудничества по таким направлениям как сохранение исторической памяти, развитие туризма и молодежной политики. В частности, в рамках одной из программ на территории области будет отремонтирован ряд мемориалов и памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Как сообщил Алексей Островский на своей странице в соцсетях, их перечень сформируют до конца января.

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