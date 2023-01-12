Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели рыбака в Смоленской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели мужчины в связи с обращением его супруги.

В соцсетях женщина выразила несогласие с ходом проверки по факту обнаружения тела её супруга на реке Яузе в январе 2021 года. Как сообщили в информационном центре СК России, по её мнению, муж с тремя знакомыми выехал на рыбалку, где между ними произошёл конфликт, в ходе которого мужчину убили. Об этом свидетельствуют гематомы и ушибы на теле умершего.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Смоленской области Анатолию Уханову возбудить уголовное дело по факту смерти мужчины. По информации пресс-службы регионального СУ СК, уголовное дело уже возбудили.

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