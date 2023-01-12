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НовостиПроисшествия12 января 2023 6:01

В Рославльском районе человек пострадал в лобовом ДТП

В районе деревни Липовка столкнулись две легковушки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Рославльском районе человек пострадал в лобовом ДТП.

В Рославльском районе человек пострадал в лобовом ДТП.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Около 21:20 вечера 11 января в Рославльском районе произошла автомобильная авария, в которой пострадал местный житель. Недалеко от деревни Липовка столкнулись легковушки Audi 80 и Dodge Caravan.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, на место происшествия выезжали спасатели и медики скорой. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

Ранее «КП» писала, что частный двухэтажный дом горел на улице 2-й Дачной в Смоленске. К тушению пожара привлекли 10 автоцистерн.