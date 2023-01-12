В Рославльском районе человек пострадал в лобовом ДТП. Фото: Олег УКЛАДОВ

Около 21:20 вечера 11 января в Рославльском районе произошла автомобильная авария, в которой пострадал местный житель. Недалеко от деревни Липовка столкнулись легковушки Audi 80 и Dodge Caravan.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, на место происшествия выезжали спасатели и медики скорой. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

Ранее «КП» писала, что частный двухэтажный дом горел на улице 2-й Дачной в Смоленске. К тушению пожара привлекли 10 автоцистерн.