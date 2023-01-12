Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 января 2023 6:59

12 января осадков в Смоленской области не ожидается

Синоптики прогнозируют потепление в регионе до конца недели
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
12 января осадков в Смоленской области не ожидается.

12 января осадков в Смоленской области не ожидается.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

В четверг, 12 января, в Смоленской области осадков не ожидается. По прогнозам синоптиков, уже к концу недели столбики термометров поднимутся выше нуля. Ветер будет дуть юго-восточный умеренный.

Температура воздуха по области: -8°C…-3°C.

В Смоленске: -6°C…-4°C.

Атмосферное давление 749 мм рт. столба, будет слабо падать.

Читай также:

В Смоленске ликвидируют последствия снегопада. Работы проходят во всех районах областного центра.