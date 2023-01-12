12 января осадков в Смоленской области не ожидается. Фото: Олег АДАМОВИЧ

В четверг, 12 января, в Смоленской области осадков не ожидается. По прогнозам синоптиков, уже к концу недели столбики термометров поднимутся выше нуля. Ветер будет дуть юго-восточный умеренный.

Температура воздуха по области: -8°C…-3°C.

В Смоленске: -6°C…-4°C.

Атмосферное давление 749 мм рт. столба, будет слабо падать.

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