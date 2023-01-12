СОГБУ «Смоленскавтодор» приглашает смолян на работу. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор».

Учреждение «Смоленскавтодор», в зоне ответственности которого находятся ремонт и содержание дорог, приглашает смолян на на работу.

Предприятию требуются сотрудники:

– водитель погрузчика 5, 6 разряда,

– дорожный рабочий,

– машинист автогрейдера,

– машинист экскаватора,

– тракторист.

Заниматься предстоит очисткой автомобильных дорог и городских улиц Смоленска от снега, обработкой их противогололедными материалами.

Учреждение предлагает полный соцпакет, стабильную заработную плату, выдачу спецодежды, прохождение медосмотров за счет работодателя.

Все подробности по телефону: 8 (4812) 31-00-31.

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