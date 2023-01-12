СОГБУ «Смоленскавтодор» приглашает смолян на работу. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор».
Учреждение «Смоленскавтодор», в зоне ответственности которого находятся ремонт и содержание дорог, приглашает смолян на на работу.
Предприятию требуются сотрудники:
– водитель погрузчика 5, 6 разряда,
– дорожный рабочий,
– машинист автогрейдера,
– машинист экскаватора,
– тракторист.
Заниматься предстоит очисткой автомобильных дорог и городских улиц Смоленска от снега, обработкой их противогололедными материалами.
Учреждение предлагает полный соцпакет, стабильную заработную плату, выдачу спецодежды, прохождение медосмотров за счет работодателя.
Все подробности по телефону: 8 (4812) 31-00-31.
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