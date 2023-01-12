Губернатор Смоленской области поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником. Фото: страница губернатора Алексея Островского.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником. Глава региона поблагодарил всех сотрудников прокурорского корпуса Смоленщины за профессионализм, принципиальность и верность служебному долгу.

– На протяжении всей своей вот уже более чем 300-летней истории ваше ведомство стоит на страже Закона, является важнейшим звеном отечественной правоохранительной системы, ключевым направлением деятельности которого является защита прав и свобод человека и гражданина.

От всей души желаю дальнейших успехов в службе, крепкого здоровья и семейного благополучия! – написал губернатор на своей странице в соцсетях.

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