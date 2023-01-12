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НовостиПроисшествия12 января 2023 9:49

На трассе М-1 в Смоленской области микроавтобус «влетел» в дорожное ограждение

Водителю потребовалась медицинская помощь
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
На трассе М-1 в Смоленской области микроавтобус «влетел» в дорожное ограждение.

На трассе М-1 в Смоленской области микроавтобус «влетел» в дорожное ограждение.

Фото: Сергей ГАПОН

Авария с пострадавшим произошла в среду, 11 января, около 15:00 на 239-м километре трассы М-1.

Микроавтобус «Мазда Бонго» врезался в осевое тросовое ограждение. По информации регионального управления ГИБДД, водитель не учёл погодные условия и не справился с управлением. В результате 66-летнего мужчину госпитализировали с травмами в больницу.

Ранее «КП» писала, что в Рославльском районе человек пострадал в лобовом ДТП. В районе деревни Липовка столкнулись две легковушки.