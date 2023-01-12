В период праздников на МЖД уменьшилось число несчастных случаев с людьми

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

На Московской железной дороге с 1 по 8 января количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры снизилось в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2023 году - 8 человек, за тот же период 2022 года – 30). При этом 6 случаев произошло в Московской области, по одному - в Москве и Туле. При этом в границах магистрали не было травмирований граждан в Смоленской, Брянской, Калужской, Рязанской, Орловской и Курской областях.

Основной причиной травмирования по-прежнему остается грубое нарушение правил нахождения на железнодорожных объектах, переход через железнодорожные пути в неположенных местах, рассказали в компании.

Для снижения количества несчастных случаев во всех регионах Московской железной дороги работники магистрали проводят усиленную информационно-разъяснительную работу. В учреждениях школьного и дошкольного образования организовываются профилактические мероприятия. Совместно с сотрудниками транспортной полиции проводятся рейды в местах массового нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

МЖД призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре.