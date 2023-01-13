Алексей Островский заявил о планах повторно отправиться в зону СВО к смоленским военнослужащим. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский сообщил о планах повторно отправиться в зону спецоперации, чтобы отвезти очередную партию гуманитарного груза, встретиться с военнослужащими, мобилизованными и добровольцами. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи главы региона с командиром 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии Алексеем Поляковым, который на днях прибыл из зоны проведения СВО и в ближайшее время отправится туда вновь.

– Это легендарная 144-я дивизия, которой летом 2018 года Указом Президента было присвоено почетное наименование «гвардейская Ельнинская», имеет героическую историю и славный боевой путь. И сегодня личный состав дивизии, как и их предшественники в годы Великой Отечественной войны, находясь на линии соприкосновения, показывает мужество, стойкость, безграничную самоотверженность и высокий моральный дух. За время участия в спецоперации наши бойцы не сдали ни одной позиции, – рассказал Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Стоит отметить, что в дополнение к оборудованию и снаряжению, предоставляемому Минобороны РФ, на нужды подразделений 144-й гвардейской мотострелковой дивизии администрацией региона были направлены гуманитарные грузы с обувью, квадрокоптерами, тепловизорами, а также другими видами техники и обмундирования.

Ранее «КП» писала, что губернатор Смоленской области поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником. Алексей Островский отметил значимый вклад ведомства в защиту прав и свобод человека.