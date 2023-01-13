Глава Смоленска поздравил работников СМИ и полиграфической отрасли с Днём печати. Фото: страница Андрея Борисова в соцсетях.

Глава Смоленска Андрей Борисов поздравил работников средств массовой информации и предприятий полиграфической промышленности с Днём Печати.

Мэр отметил, что смоленские СМИ принимают активное участие в жизни города, оперативно освещают городские проблемы, поднимают актуальные вопросы всех сфер жизнедеятельности:

– Уверен, что сотрудничество СМИ и органов муниципальной власти, направленное на развитие города-героя Смоленска, улучшение жизни смолян, и в дальнейшем будет успешно развиваться на основе взаимного уважения и взаимопонимания.

Андрей Борисов пожелал всем причастным крепкого здоровья, новых успехов и благополучия.

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