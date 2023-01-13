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НовостиПроисшествия13 января 2023 7:34

Смоляне сообщают о массовом отравлении собак в Заднепровском районе

Неизвестные разбрасывают отраву на улице Лавочкина
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смоляне сообщают о массовом отравлении собак в Заднепровском районе. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

Смоляне сообщают о массовом отравлении собак в Заднепровском районе. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

Жители Заднепровского района рассказали в социальных сетях о массовом отравлении собак. По словам смолян, неизвестный разбрасывает отраву по улице Лавочкина. Здесь нашли уже четырех убитых животных.

Одну из собак злоумышленники перевезли дальше от остановки 5 автобазы и оставили умирать. Местные жители призывают хозяев животных быть осторожнее, выгуливая питомцев.

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