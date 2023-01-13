В парке «Соловьиная роща» в Смоленске организуют купель для крещенских купаний. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсетях.
Глава города Андрей Борисов на своей странице в соцсетях сообщил о расширении перечня мест для проведения крещенских купаний 18-19 января. В областном центре будет организовано 4 специализированные площадки с соблюдением всех установленных мер безопасности:
озеро в Реадовском парке;
посёлок Красный Бор, оз. Ключевое;
улица Окопная, купель;
парк «Соловьиная роща».
Как сообщалось ранее, в местах купаний будут дежурить спасатели, медицинские работники и сотрудники полиции.
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