В парке «Соловьиная роща» в Смоленске организуют купель для крещенских купаний. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсетях.

Глава города Андрей Борисов на своей странице в соцсетях сообщил о расширении перечня мест для проведения крещенских купаний 18-19 января. В областном центре будет организовано 4 специализированные площадки с соблюдением всех установленных мер безопасности:

озеро в Реадовском парке;

посёлок Красный Бор, оз. Ключевое;

улица Окопная, купель;

парк «Соловьиная роща».

Как сообщалось ранее, в местах купаний будут дежурить спасатели, медицинские работники и сотрудники полиции.

Читай также:

Глава Смоленска поздравил работников СМИ и полиграфической отрасли с Днём печати. Андрей Борисов выразил благодарность и пожелал профессиональных успехов всем причастным к празднику.