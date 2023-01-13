В Смоленске ведут строительство новых линий уличного освещения. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске продолжается строительство новых линий уличного освещения. Работы проводятся на завершающем этапе строительства любого объекта, будь то частный или многоквартирный дом, промышленное или складское помещение, а также в процессе благоустройства общественных территорий.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, строительство линий проводится поэтапно – от разработки проекта до монтажа, подключения и поддержания работоспособности всей линии. Ежегодно на эти цели выделяются средства из городского бюджета.

В 2022 году было организовано уличное освещение участка дороги от дома №1 до дома №39 по улице 2-ая Академическая, освещена дорога к домам № 52 и 54 по улице Рыленкова, построена линия уличного освещения от дома 1 до дома 22 по улице Большая Набережная, а также на участке дороги от Рославльского шоссе до улиц 1-я и 2-я Каштановая в посёлке Тихвинка.

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