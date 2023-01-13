В 2023 году в Смоленскэнерго планируют повысить квалификацию работников

Фото: «Смоленскэнерго».

В течение 2023 года в филиале ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» будет организована подготовка, переподготовка и повышение квалификации для 1030 сотрудников. Основными направлениями обучения станут: профессиональная подготовка и переподготовка рабочего персонала на получение профильной или смежной рабочей профессии, а также повышение квалификации сотрудников филиала. На их организацию будет направлено 7,8 млн рублей.

Обучение пройдет преимущественно в корпоративных учебных заведениях: ЧУ ДПО «Тверской учебно-производственный центр», ЧОУ ДПО «Ижевский учебный центр «Энергетик» и других.

В процессе обучения особое внимание будет уделено требованиям Ростехнадзора к персоналу, занятому эксплуатацией электрооборудования и электрических сетей, ответственности за нарушение требований законодательства в области электробезопасности. В частности 68 человек пройдут обучение в ФБУ «Учебно-методический кабинет Ростехнадзора» в Москве по программам «эксплуатация устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики», «экологическая безопасность на электросетевых предприятиях», «основы промышленной безопасности», «эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов», «эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей».

«Система организации обучения персонала филиала направлена на поддержание высокого профессионального уровня работников и создание условий для их карьерного и личностного роста. Это удается достичь благодаря корпоративным учебным учреждениям дополнительного профессионального образования», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин.