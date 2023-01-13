В Смоленске оправдали обвиняемую в подготовке заказного убийства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2019 году суд с участием присяжных рассматривал уголовное дело в отношении смолянки, которая обвинялась в организации приготовления к совершению убийства по найму.

Совершить преступление не удалось по независящим от этого лица обстоятельствам. Присяжные решили, что наличие состава преступления не доказано.

По информации пресс-службы Заднепровского районного суда, женщину оправдали, все обвинения сняты.

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