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НовостиПроисшествия13 января 2023 14:29

В Смоленске оправдали обвиняемую в подготовке заказного убийства

Наличие состава преступления не доказано
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске оправдали обвиняемую в подготовке заказного убийства.

В Смоленске оправдали обвиняемую в подготовке заказного убийства.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2019 году суд с участием присяжных рассматривал уголовное дело в отношении смолянки, которая обвинялась в организации приготовления к совершению убийства по найму.

Совершить преступление не удалось по независящим от этого лица обстоятельствам. Присяжные решили, что наличие состава преступления не доказано.

По информации пресс-службы Заднепровского районного суда, женщину оправдали, все обвинения сняты.

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