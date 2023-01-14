В областной Думе наградили победителей конкурса СМИ

Фото: smoloblduma.ru.

Поздравляя представителей медиа-сферы с профессиональным праздником, председатель регионального парламента Игорь Ляхов отметил, что к созданию информационного поля причастно большое количество талантливых, неравнодушных к судьбе Смоленщины людей: «Хочется адресовать слова благодарности журналистскому сообществу, а также всем, кто находится «за кадром» - операторам, редакторам, монтажерам, руководителям СМИ, осуществляющим управленческие функции. Спасибо за ваш каждодневный напряженный труд, мастерство и ответственный подход к делу». Спикер заксобрания области пожелал собравшимся здоровья, благополучия в семьях, мирного неба над головой.

В своей речи Игорь Ляхов сделал акцент на влияние журналистского слова на общество и власть: «В нынешней реальности нас всех тревожит геополитическая ситуация, волнуют судьбы наших ребят, которые воюют за интересы Родины. Каждый здравомыслящий человек желает, чтобы это противостояние закончилось, и, конечно, оно должно завершиться нашей победой. Сегодня, как никогда, важно единение российского народа, именно поэтому роль журналистов, которые наполняют новостную повестку, имеет очень серьезное, почти стратегическое значение».

Фото: smoloblduma.ru.

Традиционно в этот день Игорь Васильевич вручил Дипломы победителям ежегодного областного конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности Смоленской областной Думы и представительных органов муниципальных образований региона.

В минувшем году участниками конкурса журналистского мастерства стали 29 средств массовой информации. На рассмотрение комиссии было прислано около тысячи информационных материалов, раскрывающих работу депутатов в парламенте и округах.

Стоит отметить, что творческое состязание организуется областной Думой уже более двух десятилетий. В этот раз заслуженные награды получили представители редакций печатных СМИ, теле- и радиоканалов из Смоленска, а также Гагаринского, Дорогобужского, Ельнинского, Ершичского, Кардымовского, Починковского, Рославльского, Сафоновского, Смоленского, Угранского, Хиславичского и Холм-Жирковского районов.

Фото: smoloblduma.ru.

В свою очередь, журналисты выразили слова признательности спикеру региональной Думы Игорь Ляхову и парламентскому корпусу за внимательное отношение к представителям медиа-сообщества.

«Несмотря на непростое время и соответствующее настроение, большое спасибо Вам, Игорь Васильевич, всем депутатам и аппарату областной Думы за награды, открытость к сотрудничеству и внимание к прессе», - сказал директор ГТРК «Смоленск» Сергей Ларионов.

К выступлению коллеги присоединился редактор информационно-издательского центра «Рабочий путь» Сергей Якимов: «С большой благодарностью отношусь к традиции награждать в профессиональный праздник журналистов и редакции, которые взаимодействуют с региональным парламентом и информируют смолян о тех важных решениях, которые он принимает».

По словам обозревателя «Смоленской газеты» Игоря Красновского, у смоленских средств массовой информации выстроились добрые конструктивные взаимоотношения не только с депутатами заксобрания, но и информационно-аналитическим управлением аппарата облдумы, оказывающим прессе всестороннее содействие в работе.

В завершение мероприятия отличившиеся представители медиа-сообщества были отмечены Благодарностями спикера областного парламента.