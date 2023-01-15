Смоляне узнали песню Эдуарда Хиля в фильме «Чебурашка». Фото: Яндекс.

Полнометражный фильм «Чебурашка», вышедший в прокат 1 января 2023 года, удивил зрителей не только компьютерной графикой, но и музыкальным сопровождением. Среди прочих треков в картине звучит песня смоленского певца Эдуарда Хиля.

Эдуард Анатольевич родился 4 сентября 1933/1934 года в Смоленске. Сам певец рассказывал, что родился в 1933 году, но после войны документы восстановили с 1934-м годом рождения.

Эдуард Хиль стал известен как «Мистер Трололо» в связи с публикацией вокализа, исполненного им в 1976 году. Именно эта песня звучит в «Чебурашке» в моменте, когда садовник Гена, роль которого сыграл Сергей Гармаш, едет на день рождения к своему внуку.

Отметим, что фильм об одном из любимых мультипликационных персонажей сразу нескольких поколений стал самым кассовым в истории российского проката. Сборы семейной ленты режиссера Дмитрия Дьяченко достигли свыше 3,528 млрд рублей.

Ранее «КП» писала, что первое в регионе отделение РДДМ «Движение первых» открылось в Смоленской области на базе школы №27 имени Эдуарда Анатольевича Хиля. До конца февраля такие отделения появятся во всех районах региона.