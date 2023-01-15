Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 января 2023 7:38

Крещенскую оттепель прогнозируют в Смоленской области

Столбики термометров снова поднимутся выше нуля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Крещенскую оттепель прогнозируют в Смоленской области.

Крещенскую оттепель прогнозируют в Смоленской области.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

Рождественские морозы закончились и им на смену приходит Крещенская оттепель. Так, по прогнозам смоленского ЦГМС, в воскресенье на территории региона будет облачно. Днём существенных осадков не ожидается. Местами слабый гололед, на отдельных участках дорог сохраняется гололедица. Будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 м/с, днем местами порывы будут достигать 12-17 м/с.

Температура воздуха по области: -4°C…+1°C.

В Смоленске: днем -2°C…0°C.

Атмосферное давление 743 мм рт. столба, будет слабо падать.

Читай также:

Смоляне узнали песню Эдуарда Хиля в фильме «Чебурашка». Среди прочих треков в картине можно услышать вокализ смоленского певца.