Неделя профилактики неинфекционных заболеваний началась в Смоленской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

16 января в Смоленской области началась неделя профилактики неинфекционных заболеваний.

Как отмечают в региональном Центре общественного здоровья, 63% всех смертей обусловлено неинфекционными заболеваниями, 25% из них преждевременные, то есть в возрасте старше 60 лет, и их можно предотвратить. Поэтому важно обратить внимание на свой образ жизни как можно раньше.

Правильный образ жизни, от которого на 50-55% зависит здоровье человека, способен не только затормозить развитие хронических болезней и улучшить течение и прогноз уже имеющихся диагнозов, но он так же тормозит генетическую предрасположенность к ХНИЗ и подавляет воздействие вредных факторов окружающей среды и экологии. ЗОЖ обеспечивает организму правильную саморегуляцию за счет гармонии и баланса.

Начиная с 2020 года наблюдается почти линейный рост количества умерших от причин, связанных с ХНИЗ. По словам главного профилактолога Смоленской области, заведующей Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Натальи Лебедевой, это сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, болезни органов дыхания и диабет второго типа. Число умерших от болезней системы кровообращения также уменьшалось до 2019 года, однако с момента начала пандемии резко возросло и пока не удается достичь показателей 2019 года.

По данным уникального исследования ЭССЕ-РФ, в России преобладают четыре основных фактора риска – это высокое артериальное давление, высокий уровень холестерина, чрезмерное употребление алкоголя и курение табака. Хорошо спланированные профилактические программы могут существенно повлиять на образ жизни и распространенность факторов риска.

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