Обучающий семинар «Жизнь того стоит» пройдет в Смоленске. Фото: пресс-служба ЦОЗиМП.

Волонтеры-медики и врач-акушер-гинеколог Центра охраны репродуктивного здоровья подростков, специалист в области демографии Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анастасия Сухорукова приглашают всех желающих на обучающий семинар «Жизнь того стоит», посвященный профилактике рака женских репродуктивных органов.

Мероприятие пройдет в конференц-зале Смоленского областного врачебно-физкультурного диспансера 1 февраля. Спикеры расскажут о распространенности, факторах риска, а также о профилактике онкозаболеваний женской репродуктивной сферы.

Все желающие смогут потренироваться на медицинских тренажерах. Вход свободный!

Начало семинара в 13.00.