СК РФ проводит проверку по факту гибели заключённого на Десногорском водохранилище. Фото: «ЧП | Десногорск | Рославль».

СУ СК РФ по Смоленской области проводит проверку информации о гибели заключенного исправительной колонии КП-5 на водохранилище в Десногорске. По информации пресс-службы ведомства, на месте происшествия работают водолазы.

Ранее о случившемся сообщила родственница мужчины в социальных сетях:

– Мой родственник Симоненков Дмитрий Викторович. Отбывал наказание в исправительной колонии КП-5 г. Десногорск. Там по неизвестным обстоятельствам осуждённый оказался на водохранилище (ловил рыбу) зачем он там её ловил, для кого, почему его вообще отпустили? Нам не сообщили. 11 января 2023 года его жене позвонили и сообщили что он утонул!, — рассказала женщина.

Тело Дмитрия до сих пор не найдено. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. К поискам приступили 13 января, и будут вести их до тех пор, пока тело предположительно утонувшего поднимут из воды.

Ранее «КП» писала, что 64-летний мужчина пропал в Смоленской области. Местонахождение смолянина неизвестно с 14 января.