Модульный универсальный спортзал для людей с ОВЗ появится в Смоленске. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Возле Центра адаптивной физкультуры и спорта, который осуществляет свою деятельность на базе спортшколы олимпийского резерва «Юность России» на улице Рыленкова, появится модульный универсальный спортзал для людей с ОВЗ. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки в учреждение губернатора Алексея Островского с профильными чиновниками и его советником на общественных началах, председателем региональной организации Всероссийского общества инвалидов Николаем Боруновым.

Как отметил Алексей Островский, в строительстве такого спортзала есть острая необходимость, поскольку Центр не имеет собственной спортивной базы. Тренировочный процесс проходит на спортивных сооружениях других организаций, до которых нужно добраться, что бывает весьма проблематично, и которые далеко не всегда могут предоставить свои площадки из-за их загруженности. Между тем, пропуск даже одной тренировки нарушает процесс адаптации.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

– Договорились, что организуем работу по возведению спортзала за счет федеральных средств в рамках проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Обязательное требование, которое я обозначил, - все услуги в нем должны предоставляться на безвозмездной основе, поскольку его посетители в силу состояния здоровья не всегда имеют возможность для трудоустройства и, как следствие, получения дохода для оплаты коммерческих услуг, – рассказал глава региона на своей странице в соцсетях.

Также губернатор поручил проработать вариант строительства в комплексе с будущим модульным спортзалом специализированного плавательного бассейна – с учетом федеральной поддержки и возможностей регбюджета.

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