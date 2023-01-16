Преподаватель музыки из Смоленска вошёл в число победителей всероссийского конкурса. Фото: пресс-служба администрации города.

Ветеран Военно-оркестровой службы, преподаватель Детской школы искусств имени М.А. Балакирева города Смоленска Ренад Ахмадиев стал лауреатом I степени в номинации «Строевой (концертный) марш» конкурса на создание музыкальных произведений для военного оркестра. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Всего в конкурсную комиссию поступило 112 произведений. Призеров выбирали в четырех номинациях: встречный марш, строевой (концертный) марш, произведение малой формы, произведение крупной формы.

Фото: пресс-служба администрации города.

Награждение лучших военных дирижеров состоялось в Центральном доме Российской Армии в Москве.

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