В смоленских образовательных учреждениях собрали более трёх тонн батареек на переработку. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В Смоленской области подвели итоги ежегодной природоохранной акции по сбору батареек, которая проводилась в 2022 году в школах и детских садах области. За это время регоператор по обращению с ТКО – АО «Спецавтохозяйство» – вывез из образовательных организаций более 3 тонн отработанных батареек.

В акции приняли участие 12 муниципальных образований. В Смоленске к ней присоединились 37 школ и 27 детских садов.

Как рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях, сейчас батарейки находятся в централизованном пункте сбора и в ближайшее время будут переданы специализированному предприятию на утилизацию и частично – на вторичную переработку.

К слову, сейчас в районах области установлено порядка 40 экобоксов - специальных контейнеров для накопления батареек и люминесцентных ламп. Их приобретение продолжится и в 2023 году.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Глава региона вручил победителям акции дипломы и ценные призы – интерактивные доски, проекторы и настенные экраны, а также многофункциональные устройства.

Среди школ региона на 1-м месте гимназия №1 имени Н.М.Пржевальского (собрали почти 600 кг отработанных батареек), на втором месте – Центр детского творчества города Гагарина (216 кг), на 3-м – Андрейковская школа Вяземского района (180 кг).

Среди дошкольных учреждений лидирует детский сад №9 из Ярцева (более 67 кг), 2-е место у детского сада №64 «Солнечный зайчик» из Смоленска (почти 60 кг) и на 3-м месте – детский сад №1 «Смоляночка» также из областного центра (почти 49 кг).

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