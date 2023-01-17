Тело утонувшего мужчины подняли со дна Десногорского водохранилища. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

15 января из водоёма в районе деревне Богданово, Десногорского водохранилища, подняли тело ранее утонувшего мужчины. Как сообщили в СОГБУ «Пожарно-спасательный центр», погибшим оказался местный житель 1980 года рождения.

В настоящее время тело передано сотрудникам полиции. Обстоятельства и причина смерти устанавливаются.

Ранее «КП» писала, что СК РФ проводит проверку по факту гибели заключённого на Десногорском водохранилище. О пропаже мужчины сообщила его родственница в соцсетях.