Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 января 2023 5:02

Тело утонувшего мужчины подняли со дна Десногорского водохранилища

Обстоятельства и причина смерти устанавливаются
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Тело утонувшего мужчины подняли со дна Десногорского водохранилища. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

Тело утонувшего мужчины подняли со дна Десногорского водохранилища. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

15 января из водоёма в районе деревне Богданово, Десногорского водохранилища, подняли тело ранее утонувшего мужчины. Как сообщили в СОГБУ «Пожарно-спасательный центр», погибшим оказался местный житель 1980 года рождения.

В настоящее время тело передано сотрудникам полиции. Обстоятельства и причина смерти устанавливаются.

Ранее «КП» писала, что СК РФ проводит проверку по факту гибели заключённого на Десногорском водохранилище. О пропаже мужчины сообщила его родственница в соцсетях.