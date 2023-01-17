Губернатор рассказал о ходе строительства социально значимых объектов в Смоленской области. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский провёл еженедельное рабочее совещание с руководством строительного блока администрации области и заслушал отчеты о строительстве социально значимых объектов региона.

Так, в конце 2022 года заключен госконтракт на строительство 1-го этапа строительства областного онкодиспансера. На данный момент ведется подготовка территории – ее расчистка, подготовка проездов к стройплощадке и др.

Поликлиника в микрорайоне Королевка - её техническая готовность составляет 30%. Завершить ее строительство планируется до ноября 2024-го года.

Готовность школы в Соловьиной роще составляет 67%. Ежедневно на площадке задействовано 87 рабочих. Рассчитывается, что ввод в эксплуатацию будет произведен в конце этого года, а учебные занятия начнутся с 1 сентября 2024-го года.

Также, как рассказал глава региона на своей странице в соцсетях, за счет инфраструктурного бюджетного кредита, одобренного Правительством РФ, в октябре 2022-го года началось строительство автомобильной дороги Алтуховка – «Брянск – Смоленск (через Рудню, на Витебск)» – Богородицкое – Высокое. Срок завершения работ - конец этого года, ввод объекта запланирован на 2024-й год.

Что касается федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в его реализации в этом году принимает участие 31 муниципальное образование. В 22-х районах контракты на выполнение работ уже заключены. В общей сложности, к благоустройству запланированы 37 общественных и 47 дворовых территорий.

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