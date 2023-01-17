Житель Демидова вывез знакомого из города и насмерть забил топором. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

После сообщения смолян об обнаружении тела мужчины на просёлочной дороге между деревнями Холм и Закустище Демидовского района следователи возбудили уголовное дело по признакам убийства. К преступлению оказался причастен неоднократно судимый житель Демидова, который из-за личной неприязни убил знакомого топором.

По информации пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, 6 января 37-летний местный житель под обманным предлогом на автомобиле вывез мужчину из города. Затем подозреваемый нанёс ему несколько ножевых ранений и несколько ударов топором по телу, голове и конечностям. Потерпевший от полученных ранений скончался на месте происшествия.

12 января подозреваемого задержали на вокзале в Москве, сейчас он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

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