10-летний спортсмен из Смоленска стал абсолютным победителем чемпионата по гимнастике. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсетях.

В администрации города наградили Евгения Астрейко, завоевавшего всё золото на открытом турнире Москвы по спортивной гимнастике «Снежный барс».

Женя – воспитанник смоленской школы олимпийского резерва №4. Ему всего 10 лет, но он достойно представил Смоленск на соревнованиях в столице и привез оттуда семь золотых медалей из семи возможных.

Как рассказал глава города Андрей Борисов на своей странице в соцсетях, сейчас юный смолянин активно готовится к всероссийским соревнованиям, которые пройдут в марте этого года.

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