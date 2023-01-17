Ветеран сафоновского завода «Авангард» получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством». Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

По поручению президента губернатор Алексей Островский вручил государственную награду - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – ветерану сафоновского завода «Авангард» Виктору Дроздову. Он не смог присутствовать на недавней церемонии чествования в администрации региона по состоянию здоровья. Поэтому Глава региона поздравил его лично.

Как рассказал Алексей Островский на своей странице в соцсетях, Виктор Николаевич почти 50 лет посвятил работе на предприятии, начав свою трудовую биографию с ученика слесаря, а на пенсию он ушел уже с должности заместителя генерального директора по производству.

– Я работал на заводе с января 1973-го года. За это время было все - и взлеты, и падения. И у предприятия были трудности. Но постепенно «Авангард» вышел из критической ситуации. Последние годы он демонстрирует положительную динамику производства. Считаю, что у предприятия серьезные перспективы. Я очень благодарен заводу и его коллективу! – рассказал сам Виктор Дроздов.

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