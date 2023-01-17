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НовостиОбщество17 января 2023 14:28

Ветеран сафоновского завода «Авангард» получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»

Виктор Дроздов посвятил работе на предприятии почти 50 лет
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Ветеран сафоновского завода «Авангард» получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством». Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Ветеран сафоновского завода «Авангард» получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством». Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

По поручению президента губернатор Алексей Островский вручил государственную награду - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – ветерану сафоновского завода «Авангард» Виктору Дроздову. Он не смог присутствовать на недавней церемонии чествования в администрации региона по состоянию здоровья. Поэтому Глава региона поздравил его лично.

Как рассказал Алексей Островский на своей странице в соцсетях, Виктор Николаевич почти 50 лет посвятил работе на предприятии, начав свою трудовую биографию с ученика слесаря, а на пенсию он ушел уже с должности заместителя генерального директора по производству.

– Я работал на заводе с января 1973-го года. За это время было все - и взлеты, и падения. И у предприятия были трудности. Но постепенно «Авангард» вышел из критической ситуации. Последние годы он демонстрирует положительную динамику производства. Считаю, что у предприятия серьезные перспективы. Я очень благодарен заводу и его коллективу! – рассказал сам Виктор Дроздов.

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