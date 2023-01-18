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НовостиОбщество18 января 2023 6:05

За год в Смоленскую область попытались ввезти 2 тысячи тонн отходов

Смоленские таможенники не пропустили 150 машин на территорию России
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
За год в Смоленскую область попытались ввезти 2 тысячи тонн отходов.

За год в Смоленскую область попытались ввезти 2 тысячи тонн отходов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Смоленской таможни, в 2022 году на территорию Смоленской области пытались ввезти 2000 тонн отходов. На границе остановили 150 автомобилей.

– Среди возвращенных в Беларусь отходов есть опасные: отработанные свинцовые аккумуляторы, бывшие в употреблении автомобильные шины, обрезки медного кабеля, обрезки различных материалов, полиэтиленовая плёнка, бой стекла и другие, – сообщили в таможне.

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