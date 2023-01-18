Смоленск участвует в голосовании за лучший город России. Фото: пресс-служба администрации города, Виктор Минченко.

Смоленск вновь принимает участие в голосовании за лучший город России. По состоянию на 18 января на сайте опроса «Город России.Национальный выбор» город занимает 24 место. На первом месте пока находится Нальчик, на втором – Севастополь, на третьем – Владивосток.

Напомним, в 2020 году Смоленск занял первое место в аналогичном опросе и стал самым значимым, узнаваемым и символичным российским городом с помощью голосования интернет-пользователей.

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