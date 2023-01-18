Дождь и потепление ожидаются в Смоленской области в Крещенский сочельник. Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 18 января, на территории Смоленска и области будет облачно. Днём пройдут небольшие, а местами умеренные дожди. Ночью местами образуется слабый гололед, на отдельных участках дорог – гололедица. Ветер будет юго-восточный 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха по области: +1°C…+6°C.

В Смоленске: +3°C…+5°C.

Атмосферное давление 733 мм рт. столба, будет падать.

Читай также: Смоленск участвует в голосовании за лучший город России. В 2020 году областной центр занял первое место в опросе.